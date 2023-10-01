Известно, что у бывших супругов есть общая дочь Мария. В то же время, до развода Сергей и Ирина уже долгое время не жили семейной жизнью.

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Сергей Жадан прокомментировал развод со второй женой

Певец отметил, что сейчас для многих семей, которые разводятся, ключевым является фактор расстояния, ведь многие семьи из-за большой войны вынуждены жить далеко друг от друга. В то же время он добавил: "В моей ситуации он не стал решающим, потому что у нас немного другая ситуация была".

Кроме того, писатель сказал, что через расстояние сейчас многие стали осознавать важность быть рядом с родными и близкими.

Очень важно в этой ситуации, несмотря на какие-то катаклизмы, пытаться поддерживать связи между людьми, которые тебе близки, которые тебе важны. Сегодня четко понимаешь, насколько важен контакт, привязанность, тепло между людьми,

– отметил Жадан.

Что Жадан сказал о новых отношениях

После вопроса журналистки Софии Кошкиной о новых отношениях, которые, по ее словам, есть еще и "творческой коллаборацией", артист решил сильно не углубляться в личную жизнь.

"Давай мы не будем касаться моей личной жизни так глубоко. Любая творческая коллаборация — это круто", – подчеркнул поэт.

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Личная жизнь Сергея Жадана: что известно

Первой женой писателя была режиссер харьковского театра Светлана Олешко. В этом браке родился сын Иван.

В 2008 году Сергей закрутил роман с Ириной Куныциной. Их пути пересеклись в харьковском издательстве "Фолио", где в то время работала Ирина. Женщина достаточно непублична, не появляется в соцсетях. Известно, что она руководит Благотворительным фондом Сергея Жадана.

24 апреля 2023 года поэт подал в Лычаковский районный суд Львова заявление о разводе со своей второй женой. Тогда же возник слух о романе писателя с 30-летней певицей Кристиной Соловий. Их застукали на романтической прогулке в пару, где были, держась за руки.

В июне Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск Жадана. В материалах дела указано, что супруги давно не живут семейной жизнью и не поддерживают общий быт.

А слухи о романе с Соловий становились все жарче. На концерте "Жадана и собак" во Львове они нежно обнимались прямо на сцене.

Хотя оба не подтверждают и не опровергают эти слухи, однако продолжают выступать вместе и даже готовят общий трек и клип. И для артистов это не в первый раз. Несколько лет назад Сергей снялся в клипе Кристины Соловий на песню "Юность". Там они сыграли влюбленных и страстно поцеловались.