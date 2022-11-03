Сергій Жадан сплутав приліт з гуртом Pink Floyd, коли слухав музику у Харкові
Джерело:Сергій Жадан
Український письменник Сергій Жадан один з небагатьох публічних людей, які не покинули Харків попри постійні обстріли. Прильоти його так загартували, що черговий вибух він сплутав зі звуковим ефектом від Pink Floyd.
У соцмережах Сергій Жадан розповів, що слухав олдскульний трек британських рокерів Pink Floyd і прогавив приліт неподалік. Після цього письменник заговорив про те, як повномасштабна війна спотворила сприйняття звуків та інших речей.
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Жадан сплутав приліт з музикою Pink Floyd
Слухаємо вчора Pink Floyd. Раптом стає багато низьких. Які в них цікаві звукові ефекти в 70-х були, кажу. Потім доходить, що це був приліт,
– шокував Сергій Жадан.
"За ці місяці змінилося відчуття і сприйняття багатьох речей. Внутрішньо напружуєшся на кожен різкий вуличний вигук і не помічаєш диму за вікном. Бережіть себе", – додав письменник.
Сергій Жадан сплутав звук вибуху з музикою Pink Floyd / Фото з фейсбуку
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