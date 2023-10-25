Письменник поширив світлину з могили захисника. Він зазначив, що бути там "дивне й болюче відчуття".

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Сергій Жадан відвідав могилу Да Вінчі

Письменник поширив фото з місця поховання воїна й написав під ним щемливий текст.

Були в Києві, сходили на могилу товариша. Це дивне й болюче відчуття – люди вписують себе в історію, як літери — чітко, виразно й глибоко. Історія від цього стає зрозумілішою, але не стає простішою,

– написав під фото Сергій.

Хто такий Да Вінчі: головне