Письменник поширив світлину з могили захисника. Він зазначив, що бути там "дивне й болюче відчуття".
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Сергій Жадан відвідав могилу Да Вінчі
Письменник поширив фото з місця поховання воїна й написав під ним щемливий текст.
Були в Києві, сходили на могилу товариша. Це дивне й болюче відчуття – люди вписують себе в історію, як літери — чітко, виразно й глибоко. Історія від цього стає зрозумілішою, але не стає простішою,
– написав під фото Сергій.
Хто такий Да Вінчі: головне
- Дмитро Коцюбайло, родом із села Задністрянське на Івано-Франківщині. У 2014 році він пішов на Майдан, а згодом і на війну. Обіймаючи поважну посаду командира батальйону "Вовки Да Вінчі", Коцюбайло виявив виняткові лідерські якості. Бувши молодшим лейтенантом, він успішно керував значним військом, серед яких було кілька майорів і капітанів. Пізніше у 2016 році Дмитро став командиром штурмової роти.
- Що цікаво, Коцюбайло є онуком воїна УПА.
- Крім того, Дмитро є першим доброволець, якому надали звання "Герой України" прижиттєво. У 2022 році він увійшов до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від Forbes.
- Втім, 7 березня Да Вінчі загинув у боях поблизу Бахмута. Дмитру було всього 27 років.