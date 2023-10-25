Писатель распространил фотографию с могилы защитника. Он отметил, что быть там "странное и болезненное чувство".
Вас также может заинтересовать После критики через клип: Жадан и Соловой высказались об их совместном треке "Сердце"
Сергей Жадан посетил могилу Да Винчи
Писатель распространил фото с места захоронения воина и написал под ним щемящий текст.
Были в Киеве, сходили на могилу товарища. Это странное и болезненное чувство – люди вписывают себя в историю, как буквы – четко, отчетливо и глубоко. История от этого становится понятнее, но не становится проще,
– написал под фото Сергей.
Кто такой Да Винчи: главное
- Дмитрий Коцюбайло, родом из села Заднестрянское в Ивано-Франковской области. В 2014 году он пошел на Майдан, а затем и на войну. Занимая должность командира батальона "Волки Да Винчи", Коцюбайло показал исключительные лидерские качества. Будучи младшим лейтенантом, он успешно руководил войском, среди которых было несколько майоров и капитанов. Позже в 2016 году Дмитрий стал командиром штурмовой роты.
- Что интересно, Коцюбайло внук воина УПА.
- Кроме того, Дмитрий является первым добровольцем, которому присвоено звание "Герой Украины" прижизненно. В 2022 году он вошел в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от Forbes.
- Но 7 марта Да Винчи погиб в боях вблизи Бахмута. Дмитрию было всего 27 лет.