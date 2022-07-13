Харків сильно обстрілюють – демонстративно, не криючись: Жадан розповів, що переживає його місто

Український поет та прозаїк Сергій Жадан від початку війни в Україні залишається у Харкові, який вкотре переживає постійні артилерійські обстріли та ракетні удари. У соцмережах він ділиться, що переживає сам та його сусіди по місту теж.

Попри постійні обстріли та тривоги у місті, які часто вмикаються після того, як щось "прилітає", харків'яни намагаються жити далі. Вони продовжують ходити у кав'ярні, працювати на роботах, вести домашній побут.

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"Вдень місто живе своїм звичним життям, лише водії змушені оминати перекриті вулиці, на яких були свіжі прильоти. По дощах в парках вогко, зелень ще свіжа, не вигоріла. В рестораціях сидить літня розслаблена публіка. Щоправда, поміж цивільних час від часу трапляються військові, нагадуючи, що війна зовсім поруч. Доки ось писав – кілька разів прилетіло. Але разом із тим звідкись чути сміх – хтось перемовляється в темряві, щось переповідає, чомусь тішиться. Життя триває, місто дихає, літо добігає середини", – розповів Жадан.

Каже, що зараз Харків сильно обстрілюють. "Якщо раніше стріляли лише вночі, в темряві, то нині роблять це серед білого дня – демонстративно, не криючись". Вночі теж "прилітає", але щоранку жителі міста списуються, питають чи всі живі, чи нікому не прилетіло, і далі продовжують жити.



Харківське небо очима Сергія Жадана / Фото з інстаграму поета​

Зазначимо, що кілька днів тому Сергій Жадан побував у Львові з благодійним літературним вечором, де вдалось зібрати 600 тисяч гривень. Ці гроші чоловік спрямує на закупівлю автомобілів для військових.

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