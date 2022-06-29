Багато зіркових друзів Сергія Жадана мобілізувалися під час війни й усіма силами допомагають Україні випроторити Росію зі своєї землі. Чи не найбільше зусиль, на думку письменника, докладає Святослав Вакарчук, який хоч і не воює зі зброєю в руках, але викладається на максимум.

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Жадан розхвалив Святослава Вакарчука

Він до нас регулярно приїжджає і не з порожніми руками. Він справді дуже багато допомагає. І особливо це було важливо в перші місяці, коли ми споряджали підрозділи, намагалися закуповувати амуніцію, і обладнання, і автомобілі, і техніку. І Слава допомагав багато,

– розповів Сергій Жадан.

Однак до нього у Харків з допомогою приїжджав не лише Вакарчук, а й інші зірки – фронтмен "Бумбоксу" Андрій Хливнюк, Іван Леньо з Kozak System.

Сергій Жадан з Андрієм Хливнюком та Іваном Леньо / Фото з фейсбуку письменника

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Хто з зіркового бомонду воює на Харківщині

Чимало друзів-музикантів Жадана не волонтерять, а воюють на Харківщині.

Тут під Харковом багато музикантів воює: Сергій Василюк з "Тінь сонця", Андрій Карлюга з "Нумер 482", "Антитіла", наскільки я знаю. Тарас Тополя, його хлопці десь тут біля нас. Я їх правда не бачив, але знаю, що вони тут… "Юркеш" – Юра Юрченко теж у нас тут на Харківщині,

– поділився поет.

Він пригадав кумедну історію, як на початку червня возив Юрку Юрченку кілька авто харчів. "Кілька тижнів тому подзвонив і сказав: "Привези нам поїсти". І ми йому напакували кілька машин їжі. Не те щоб вони голодні, але, очевидно, підрозділу щось там треба було про запас привезти. Ми з радістю привезли", – з усмішкою розповів Жадан.