Сергій Жадан офіційно розлучився після 15 років шлюбу

Український письменник та співак Сергій Жадан офіційно розлучився з Іриною Куніциною. Подружжя було разом 15 років і має спільну доньку Марію.

Личаківський районний суд Львова задовольнив позов популярного українського письменника Сергія Жадана про розлучення з дружиною. Відомо, що подружжя попросило розглядати справу за їхньої відсутності, тож на засідання суду, яке відбулося 26 червня, ніхто з зіркової пари не з’явився.

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Деталі розлучення Жадана і Куніциної

У матеріалах справи вказано, що подружжя давно не живе сімейним життям та не підтримує спільний побут. Про розлучення артиста стало відомо ще навесні цього року після того, як письменника побачили на прогулянці з українською співачкою Христиною Соловій, тримаючись за руки.

, це був другий шлюб письменника. Раніше Сергій Жадан був одружений з режисеркою харківського театру Світланою Олешко, від якої має сина Івана. У грудні 2009 року письменник одружився з Іриною Куніциною.

Зазначимо, в мережі ходять чутки, що фронтмен українського рок-гурту "Жадан і собаки" зараз перебуває у стосунках з Христиною Соловій.

Що відомо про роман Жадана і Соловій

Чутки про роман між співачкою та письменником розгорілися ще у квітні, коли їх помітили разом у Львові.

про роман між співачкою та письменником розгорілися коли їх помітили разом у Львові. Окрім цього, Сергій Жадан і Христина Соловій пристрасно поцілувалися у кліпі виконавиці на трек "Юність".

у кліпі виконавиці на трек "Юність". В травні Жадан і Соловій разом з'явилися на пресконференції артбуку письменника "Птах". Христина Соловій була у списку запрошених гостей заходу, який відбувся у Львові. На пресконференції письменник і співачка сиділи поруч і час від часу перешіптувалися та посміхалися одне одному.

У Львові 24 червня на сольному концерті гурту "Жадан і Собаки" Христини Соловій разом із Сергієм Жаданом заспівала спільну композицію. Виконавці на сцені трималися за руки та обіймалися, що підігріло увагу прихильників до взаємин між артистами.