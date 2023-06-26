Неосподіванкою для глядачів на концерті був вихід української співачки Христини Соловій, яка разом із солістом гурту Сергієм Жаданом заспівала спільну композицію. Виконавці на сцені близько один до одного стояли, трималися за руки та обіймалися.

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Реакція фанатів

Після концерту відвідувачі поширювали в мережі короткі відео з найніжнішими та наймилішими частинами виступу Жадана і Соловій. Під відеороликами безліч коментарів. Деякі з користувачів соцмереж щиро радіють за зіркову пару, інші ж навпаки, вражені різницею артистів і переконані, що вони виглядають як "донька з батьком".

Коментарі від користувачів соцмереж

"Всі інші були зайві, здається";

"Стільки нормальних тридцятирічних. Ні, треба +50";

"Не знаю мені подобається ця пара, є в них щось чарівне";

"Яка вони гарна пара";

"Любов варта всього";

"Зазвичай з чогось подібного починається кінець нормальної кар'єри";

"Люди, не заздріть. Це їх життя, їхня історія, якою вона буде, не наша справа";

"Боже, який крінж. Батько та дитина";

"Їй би більше його син пасував. Маю сумнів, що це в них на довго".

Останні новини про роман Жадана і Соловій

Чутки про роман між співачкою та письменником розгорілися ще у квітні , коли їх помітили разом у Львові.

про роман між співачкою та письменником розгорілися , коли їх помітили разом у Львові. Окрім цього, Сергій Жадан і Христина Соловій палко поцілувалися у кліпі виконавиці на трек "Юність", що також підігріло увагу прихильників до взаємин між артистами.

у кліпі виконавиці на трек "Юність", що також підігріло увагу прихильників до взаємин між артистами. На початку травня пару побачили разом під час прогулянки парком, тримаючись за руки . Після чого стало відомо, що Жадан розлучається зі своєю дружиною Іриною Куніциною після 15 років у шлюбі. Подружжя має спільну доньку Марію, дівчині зараз 10 років.

. Після чого стало відомо, що Жадан Іриною Куніциною після 15 років у шлюбі. Подружжя має спільну доньку Марію, дівчині зараз 10 років. В травні Жадан і Соловій разом з'явилися на пресконференції артбуку "Птах". Христина Соловій була у списку запрошених гостей заходу, який відбувся у Львові. На пресконференції письменник і співачка сиділи поруч і час від часу перешіптувалися та посміхалися одне одному.

Зазначимо, знаменитості не коментують плітки про їхні стосунки.