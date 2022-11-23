Образ сьогоднішньої України, – Жадан показав промовисте фото з Херсонського вокзалу

23 листопада 2022 , 13:26
Читать новость на русском

Джерело:

Сергій Жадан

Український поет Сергій Жадан поділився світлиною з Херсонського вокзалу, де люди гріються та заряджають телефони. Він зазначив, що кадр демонструє образ всієї України.

Український поет і письменник Сергій Жадан опублікував промовисте фото з Херсона. Ця світлина нагадала йому про всіх українців, які живуть в умовах виключень світла та небезпек через обстріли.

До слова Юрій Горбунов та Потап зустрілися з морпіхом Діановим: фото з захисником "Азовсталі"

Жадан показав фото з Херсону

Митець показав кадр, зроблений на Херсонському вокзалі. Там люди гріються та заряджають телефони й планшети. 

Мені здається, ось це фото з Херсонського вокзалу – найбільш точний образ сьогоднішньої України: ми всі боремось, гріємось і заряджаємо телефони. Нас не перемогти,
– підкреслив Сергій Жадан.


Херсон / Фото з твітера Сергія Жадана

У коментарях українці захопилися світлиною та погодилися з думками письменника:

  • "Вражає";
  • "Непереможні, бо єдині";
  • "Сталь";
  • "Вільний Херсон".
Нагадаємо, нещодавно у Херсоні побував музикант Коля Сєрга разом з "Культурним десантом". Він прочитав для мешканців вільного міста вірша й заспівав гімн. Також артист показав "херсонські трофеї", які йому вручили, – у мережі на це дотепно відреагували.
Автор: Марія Касій