Образ сьогоднішньої України, – Жадан показав промовисте фото з Херсонського вокзалу
Джерело:Сергій Жадан
Український поет Сергій Жадан поділився світлиною з Херсонського вокзалу, де люди гріються та заряджають телефони. Він зазначив, що кадр демонструє образ всієї України.
Український поет і письменник Сергій Жадан опублікував промовисте фото з Херсона. Ця світлина нагадала йому про всіх українців, які живуть в умовах виключень світла та небезпек через обстріли.
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Жадан показав фото з Херсону
Митець показав кадр, зроблений на Херсонському вокзалі. Там люди гріються та заряджають телефони й планшети.
Мені здається, ось це фото з Херсонського вокзалу – найбільш точний образ сьогоднішньої України: ми всі боремось, гріємось і заряджаємо телефони. Нас не перемогти,
– підкреслив Сергій Жадан.
Херсон / Фото з твітера Сергія Жадана
У коментарях українці захопилися світлиною та погодилися з думками письменника:
- "Вражає";
- "Непереможні, бо єдині";
- "Сталь";
- "Вільний Херсон".