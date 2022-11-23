Украинский поэт и писатель Сергей Жадан опубликовал красноречивое фото из Херсона. Эта фотография напомнила ему обо всех украинцах, живущих в условиях исключений света и опасностей из-за обстрелов.

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Жадан показал фото из Херсона

Художник показал кадр, сделанный на Херсонском вокзале. Там люди греются и заряжают телефоны и планшеты.

Мне кажется, вот это фото с Херсонского вокзала – самый точный образ сегодняшней Украины: мы все боремся, греемся и заряжаем телефоны. Нас не победить,
– подчеркнул Сергей Жадан.


Херсон / Фото с твиттера Сергея Жадана

В комментариях украинцы увлеклись фотографией и согласились с мнениями писателя:

  • "Впечатляет";
  • "Непобедимы, потому что единственные";
  • "Сталь";
  • "Свободный Херсон".