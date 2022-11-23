Український поет і письменник Сергій Жадан опублікував промовисте фото з Херсона. Ця світлина нагадала йому про всіх українців, які живуть в умовах виключень світла та небезпек через обстріли.

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Жадан показав фото з Херсону

Митець показав кадр, зроблений на Херсонському вокзалі. Там люди гріються та заряджають телефони й планшети.

Мені здається, ось це фото з Херсонського вокзалу – найбільш точний образ сьогоднішньої України: ми всі боремось, гріємось і заряджаємо телефони. Нас не перемогти,
– підкреслив Сергій Жадан.


Херсон / Фото з твітера Сергія Жадана

У коментарях українці захопилися світлиною та погодилися з думками письменника:

  • "Вражає";
  • "Непереможні, бо єдині";
  • "Сталь";
  • "Вільний Херсон".