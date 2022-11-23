Після легендарних фото з укриття "Азовсталі" та виходу з полону Михайло став справжньою зіркою. Однак він відкритий до спілкування, тепер часто буває на публіці та насолоджується кожним моментом.
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Морпіх Діанов був на "Голосі країни-12"
Тепер спілкування з Михайлом – честь для кожного українця. Ведучий "Голосу" Юрій Горбунов поділився зворушливим фото з морським піхотинцем і подякував Діанову за захист.
Обличчя нашого захисника "Азовсталі" Михайла Діанова знає тепер не тільки вся Україна, але й весь світ! Дуже круто, коли він усміхається! Дякуємо нашим героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!.
– написав Горбунов під фото.
Не втратив нагоди познайомитися з Михайлом і зірковий тренер Потап. Репер зізнався, що цю зустріч запам'ятає на все життя.
Тепла зустріч! Важливі слова! Запам'ятаю на все життя! Слава Україні!
– написав артист.
Нагадаємо, на зйомках фіналу "Голосу країни" була й "Пташка" Катерина Поліщук. Дівчина виконала українську колискову "Спи, маленький козачок". Вона присвятила її хлопцям і дівчатам, які все ще перебувають у російському полоні, і закликала до їх визволення.