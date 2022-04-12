Сергій Жадан отримав Премію Свободи від Німеччини: на що поет витратить гроші

Український поет та громадський діяч Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера. Німецьку відзнаку присвоїли вперше цьогоріч, і її вирішили віддати українцю.

Як розповів сам Сергій, Франк Ширрмахер був легендарним журналістом та видавцем газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. Її заснували у 1949 році у місті Франкфурт-на-Майні.

Читайте також Росіяни прийшли нас знищувати, – Сергій Жадан після новин про Бучу звернувся до українців

Премія Свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації. Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою. Грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей,

– повідомив Жадан.

Письменник лаконічно додав, що "працюємо далі, працюємо на перемогу". Віддані прихильники Жадана радо привітали його з перемогою та побажали нових творчих перемог.

Варто додати, що Сергій Жадан нещодавно також став "номінантом" Нобелівської премії з літератури від Польщі.