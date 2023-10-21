Це була метафора, – Жадан та Соловій прокоментували скандальну пісню, яку зняли у церкві

Днями Сергій Жадан та Христина Соловій випустили пісню "Серце" про кохання між людьми. Кадри були зняті в у церкві, що обурило парафію та викликало бурхливе обговорення. Тепер артисти пояснили, чому зняли кліп у храмі.

Музиканти передбачали, що кліп на пісню "Серце" може спричинити галас. Вони висловилися про ідею у шоу "20 – 23", яке було записане ще до виходу пісні.

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Жадан і Соловій пояснили ідею зняти кліп у церкві

Артисти заявили, що "жодного святотатства" у цьому кліпі не закладено.

Сергій Жадан запевнив, що для них у цій ідеї зняти відео в церкві не було нічого ні антиклерикального, ні провокативного. За його словами, церква була метафорою певного суспільного переконання і загалом громадської думки.

Водночас Христина Соловій відповіла, що ідея кліпу повністю належить Сергію Жадану.

Я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві. Тому що рано чи пізно я повернуся до Львова, на святу Галичину і не хочу бути спалена на публічному вогнищі,

– сказала співачка у шоу.

Дивіться спільне інтерв'ю з Сергієм Жаданом та Христиною Соловій: відео

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