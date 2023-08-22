"Давайте вже одружуйтеся": Сергій Жадан і Христина Соловій розбурхали мережу спільним відео

Український письменник та музикант Сергій Жадан поділився новим спільним відео із співачкою Христиною Соловій. І хоч пара лише планувала запросити читачів на подію, шанувальники знову почали обговорювати роман між зірками.

Чутки про стосунки Жадана та Соловій поширилися навесні 2023 року. У травні пара "засвітилася" на прогулянці, вони трималися за руки.

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Відео пари розбурхало мережу

22 серпня зірки записали спільне відео. У ролику Жадан і Соловій запросили фанів на презентацію артбуку "Птах: вірші, що стали піснями". Подія пройде у Києві у середу, 23 серпня.

На відео пара постала у дуже красивому вбранні. Сергій був у чорному костюмі, а Христина одягнула ефектне червоне плаття.

Водночас шанувальники в коментарях до відео одразу почали обговорювали роман пари. Українці не приховують, що хочуть бачити Жадана та Соловій разом:

"Давайте вже одружуйтеся".

"Думав, на весілля запрошуєте".

"О, Серж і Христя знов разом. Гірко!"

"Точно нова коханка Жадана".

"Які ви гарні".

"Я одна зайшла коменти почитати?".

Жадан прокоментував стосунки з Соловій

Днями в ефірі "Сніданку з 1+1" письменник висловився про стосунки зі співачкою. Ведуча запитала в Сергія, чи є між ними кохання і спільні творчі плани.

У нас у майбутньому нова пісня. Вчора знімали кліп, тому чекайте на прем'єру. Мені здається, це вичерпна відповідь на ваше запитання,

– відповів Жадан.

Чи справді між Жаданом та Соловій роман