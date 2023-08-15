Двічі викликали поліцію, – Сергій Жадан розповів про найдовшу автограф-сесію у його житті

Письменник Сергій Жадан презентував у рідному Харкові нову книгу "Скрипниківка". На її презентацію прийшли сотні людей, які хотіли отримати автографи та поспілкуватись з поетом. Жадан показав відео черги та зізнався, що це була найдовша автограф-сесія в його житті.

Виявляється, на презентацію книги Жадана навіть двічі викликали поліцію. Про це письменник розповів у соцмережах.

Цікаво Класика завжди в моді: Олена Зеленська зачарувала стильним образом у Буковелі

Найдовша автограф-сесія Жадана

У неділю, 13 серпня, у книгарні "Віват" у Харкові Сергій Жадан вперше презентував свою нову книгу "Скрипниківка".

Він поділився відео довгої черги до книгарні. Вона протягувалася головною вулицею Харкова – Сумською, далі вздовж вітрин до приміщення, де письменник роздавав автографи.

За словами Жадана, це була найдовша автограф-сесія у його житті. Виявилось, що хтось навіть двічі викликав поліцію.

Харкове, дуже дякую. Приємно було бути з вами ці дві години. Перепрошую тих, хто двічі викликав поліцію. Одна з найдовших автограф-сесій у моєму некороткому житті,

– поділився Сергій Жадан.

Чому до книгарні викликали правоохоронців – невідомо. У коментарях українці висловили припущення, що поліція приїхала через велике скупчення людей, адже місто постійно перебуває під загрозою обстрілів з боку Росії.

У соцмережах шанувальники артиста також діляться фото та відео з презентації книги.

Що відомо про цю збірку поезій: головне

Свою книгу "Скрипниківка" Сергій Жадан почав писати навесні 2021 року. Вона складається повністю з віршів. У ній можна буде чітко побачити "злам" поета під час повномасштабного вторгнення та зміну інтонацій у книзі.

Після 24.02, видавалося, поезія звучить недоречно. Мені теж здавалося, що вся ця історія лишилася в минулому… що займатися цим має хтось інший, колись пізніше, не тепер, не тут. Але минуло кілька місяців від початку великої війни – і мова почала повертатися,

– прокоментував збірку Жадан.

Що можна знайти в новій книзі Сергія Жадана? 50 і 1 вірш, писані до і після початку вторгнення, зібрані разом, поєднані відчуттям мови. "Скрипниківка" також вміщує 20 повноколірних авторських фото письменника, що доповнюють збірку віршів. Додамо, що книга вийшла у видавництві Meridian Czernowitz.

До речі, у квітні цього року гурт "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували спільну пісню "Правда", яка була написана за 1,5 року до повномасштабної війни. Письменник тоді на березі моря написав вірш й виклав його у соцмережі, а наступного дня отримав повідомлення, як Андрій Хливнюк співає цей текст.