Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

27 вересня 2023, 10:40
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Сергій Танчинець

Відомий український співак та лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець шокував фанів новиною про розлучення з дружиною Ганною. 29 вересня вони мали б святкувати 15 річницю весілля, проте, як зазначив співак, "не дотягли".

Про розрив Сергій повідомив у соцмережах. Він наголосив, що вони з коханою "пройшли не простий, але чудовий шлях", проте тепер кожен піде своїм.

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Сергій Танчинець розлучається з дружиною

За кілька днів, нашому з Ганною шлюбові мало виповнитись 15 років. Ми не дотягли до цієї дати якихось кілька місяців. За ці роки ми пройшли не простий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими та щасливими,
– зазначив артист.

Співак наголосив, що в цій ситуації винних немає. Він додав: "Просто таке інколи стається у житті. Ми підтримуємо хороші стосунки та залишаємося люблячими батьками для наших двох прекрасних діточок".

Що відомо про стосунки Сергія та Ганни: головне

  • Пара познайомилася понад 14 років тому. Вона – сестра колишньої концертної директорки гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Ольги. Музикант вперше побачив майбутню дружину на дні народженні помічниці, а згодом Ганна стала головною героїнею їхнього кліпу. До вродливої дівчини в нього одразу ж з'явилась симпатія.

"На зйомках кліпу я зрозумів, що це буде моя майбутня дружина. Я фізично зрозумів", – розповів співак.

  • Лідер гурту зізнався, що як батьки Ганни, так і друзі були не в захваті від їхніх стосунків, а коли справа дійшла до одруження, відмовляли дівчину. Сергій Танчинець пояснює таку позицію тестя і тещі "радянським розумінням благоустрою дівчини". Вони мріяли, щоб донька вийшла заміж за дипломата.
  • Коли Ганна завагітніла первістком, її рідні та близькі підтримали та благословили закохану пару. Так, 2009 року в подружжя народилася донька Анастасія, а через дев'ять років – син Лук'ян.

Автор: Софія Хомишин