О разрыве Сергей сообщил в соцсетях. Он подчеркнул, что они с любимой "прошли не простой, но отличный путь", однако теперь каждый пойдет своим.
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Сергей Танчинец расстается с женой
Через несколько дней, нашему с Анной браку должно было исполниться 15 лет. Мы не дотянули до этой даты несколько месяцев. За эти годы мы прошли не простой, но отличный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоих легкими и счастливыми.
– отметил артист.
Что известно об отношениях Сергея и Анны: главное
- Пара познакомилась больше 14 лет назад. Она – сестра бывшего концертного директора группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Ольги. Музыкант впервые увидел будущую жену на дне рождения помощницы, а затем Анна стала главной героиней их клипа. К красивой девушке у него сразу появилась симпатия.
"На съемках клипа я понял, что это будет моя будущая жена. Я физически понял", – рассказал певец.
- Лидер группы признался, что как родители Анны, так и друзья были не в восторге от их отношений, а когда дело дошло до бракосочетания, отказывали девушку. Сергей Танчинец объясняет такую позицию тестя и тещи "советским пониманием благоустройства девушки". Они мечтали, чтобы дочь вышла замуж за дипломата.
- Когда Анна забеременела первенцем, ее родные и близкие поддержали и благословили влюбленную пару. Так, в 2009 году у супругов родилась дочь Анастасия, а девять лет спустя – сын Лукьян.