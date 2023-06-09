В інтерв'ю 24 Каналу Сергій розповів, де саме його сім'я та чому для життя обрали цю країну. А також зізнався, скільки разів за час повномасштабної війни вдалося побачитися з найріднішими.

До слова Сергій Танчинець з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ чесно відповів, чи приходила йому повістка

Де зараз сім'я Сергія Танчинця

26 лютого Сергій відвіз дітей та дружину в Мукачево, де живуть його батьки. Згодом сім'я артиста відправилася в Японію.

Так, вони й зараз там. У них все добре. Дружина працює, діти ходять в садочок/школу, в них є житло. Японська держава допомогла і допомагає з житлом українським переселенцям. Чудовий побут. Направду все там добре, бо це надзвичайно крута країна. Там просто не може бути по-іншому,

– поділився Сергій.

Сім'я полетіла саме в Японію, оскільки дружина Сергія – перекладачка японської мови, вчилась зокрема в Японії, для неї це знайома країна.

За весь цей час ми бачились три рази. Два рази я літав до них туди, з концертами. Літав побути разом і зробити концерти. А один раз, на Новий рік, вони прилітали сюди,

– зізнався виконавець.

Нагадаємо, Сергій та Ганна виховують двох дітей – 13-річну доньку Анастасію та 4-річного сина Лук'яна.