Все через те, що стрес та постійне сидяче положення мали негативний вплив на спину артиста. У співака утворилася протрузія, яка згодом переросла в грижу.

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Сергій Танчинець має проблеми зі спиною

З початком повномасштабного вторгнення співак і його команда часто подорожують автобусами. У цих поїздках Сергію доводиться виконувати роль основного водія. Так, сидіння майже 20 годин за кермом та сукупність інших факторів призвели до розвитку грижі у виконавця.

Якось Сергію стало гірше, тому він звернувся до лікарів. Співак 10 днів провів під крапельницею. Попри те, що не вдалося повністю одужати, музикант вирішив знову відновити роботу.

"Це оманлива історія, коли ти себе трішки підлатав і побіг далі", – підкреслив Танчинець.

Так, під час міжнародного туру БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ соліст зіткнувся з сильними болями у спині. Хоча він зміг провести всі заплановані концерти в Америці, ситуація погіршилася після прибуття в Європу. Сергій поділився, що біль у спині був настільки сильним, що він не міг рівно стояти.

Останній концерт в Данії ми відіграли, я вже сидів на стільчику. Потім все…Мене вже скрутило, я став під кутом 90 градусів та вже не міг розігнутися. Мене в аеропорту перевозили в інвалідному візку. Це мало такий собі вигляд,

– поділився співак.

Зрештою, Сергій Танчинець приїхав до Львова, де пройшов ретельне медичне обстеження. Так, лікарі виявили необхідність хірургічного втручання.

Виконавець додав: "Ми приїхали до Львова, лікарі подивилися, зробили МРТ. Виходу, окрім оперативного втручання, не було. Мені зробили операцію, зараз я пройшов реабілітацію, маю надію, що все буде добре. Щоправда, треба буде тепер займатися укріпленням м'язового каркаса довкола хребта і слідкувати за цим ділом".

Інтерв'ю з Сергієм Танчинцем: дивіться відео онлайн