Все потому, что стресс и постоянное сидячее положение оказали негативное влияние на спину артиста. У певца образовалась протрузия, которая впоследствии переросла в грыжу.

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У Сергея Танчинца проблемы со спиной

С началом полномасштабного вторжения певец и его команда часто путешествуют автобусом. В этих поездках Сергею приходится исполнять роль основного водителя. Так, сиденья почти 20 часов за рулем и совокупность других факторов привели к развитию грыжи у исполнителя. Однажды Сергею стало хуже, поэтому он обратился к врачам. В конце концов 10 дней певец провел под капельницей. Несмотря на то, что ему не удалось полностью поправиться, музыкант решил снова возобновить работу.

"Это обманчивая история, когда ты себя немного подлатал и побежал дальше", – подчеркнул Танчинец.

Так, во время международного тура БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ солист столкнулся со значительными проблемами со здоровьем в спине. Хотя он смог провести все запланированные концерты в Америке, ситуация ухудшилась по прибытии в Европу. Сергей поделился, что боль в спине была настолько сильной, что он не мог ровно стоять.

Последний концерт в Дании мы отыграли, я уже сидел на стульчике. Потом все… Меня уже скрутило, я встал под углом 90 градусов и уже не мог разогнуться. Меня в аэропорту перевозили в инвалидной коляске. Это выглядело не очень,

– поделился певец.

В конце концов, Сергей Танчинец приехал во Львов, где прошел тщательное медицинское обследование. Там врачи выявили необходимость хирургического вмешательства.

Исполнитель добавил: "Мы приехали во Львов, врачи посмотрели, сделали МРТ. Выхода, кроме оперативного вмешательства, не было. Мне сделали операцию, сейчас я прошел реабилитацию, надеюсь, что все будет хорошо. Правда, надо будет теперь заниматься укреплением м'язового каркаса вокруг позвоночника и следить за этим делом".

Интервью с Сергеем Танчинцом: смотрите видео онлайн