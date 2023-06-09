Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ шокував сумою, яку зібрали для ЗСУ, та прокоментував правила виїзду артистів

Українські артисти зараз влаштовують благодійні концерти за кордоном, щоб зібрати кошти на потреби армії. Проте через скандали з деякими музиканами правила виїзду для них посилили. Сергій Танчинець з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ висловився про обмеження на виїзд артистів за кордон та шокував сумою, яку гурт зібрав для ЗСУ.

В інтерв'ю 24 Каналу Танчинець розповів про свою службу в ЗСУ, спілкування з родиною на відстані та мовне питання. Артист також зізнався, скільки вдалося заробити на потреби армії.

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Скільки БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зібрали для ЗСУ

Танчинець наголосив, що не любить ці підрахунки, але приблизну суму знає. За його словами, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зібрали для ЗСУ близько 34 – 35 мільйонів гривень.

Танчинець про проблеми виїзду артистів за кордон

Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на початку повномасштабної війни вступив у тероборону, але через кілька днів став волонтерити. Він заявив, що так може бути кориснішим. Крім того, гурт не лише збирає кошти для армії, а й пише пісні про військових. Зокрема, цього року БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентували щемливий трек "Повернись живим". Її присвятили всім українським захисникам , яких вдома чекають рідні.

Лідер гурту наголосив, що ці проблеми залишилися. Але, на його думку, в такій ситуації це логічно.

Ми виїжджали в Європу і ледь встигли отримати дозвіл. Міністр культури займає принципову позицію, не має свій/не свій. Має бути військовий облік, у всіх мають бути військові квитки, всі документи,

– заявив Танчинець.

Він додав, що артисти з його гурту зробити всі документи, як пише закон, як вимагали правила від Мінкульту. "І на основі цих всіх документів отримали офіційний дозвіл і виїхали за кордон", – підтвердив Сергій.

Раніше Танчинець висловився про коміка Щегеля, який втік за кордон, отримавши дозвіл як артист. Лідер гурту заявив, що Щегель просто познущався над державою, у якій жив, та над людьми, які зараз мають виїжджати за кордон.

Як змінили правила виїзду артистів

Додамо, що 14 березня міністр культури Олександр Ткаченко оголосив, що українським артистам дозволять виступати за кордоном, але вимоги щодо цих поїздок стануть жорсткішими.

Діячі культури, які хочуть виїхати за кордон, мають надати:

підтвердження, що в їхніх організаціях проводять військовий облік;

контракти, де сказано, для чого вони їдуть;

звіти за підсумками поїздки.

І навіть з цими документами виїзд можуть дозволити лише на 60 днів.