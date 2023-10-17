Бійка з військовими та проросійські заяви: найгучніші скандали з Сергієм Сивохо
Популярний комік, телеведучий та актор Сергій Сивохо раптово помер у ніч на 17 жовтня. За своє життя він багато працював. Кілька місяців шоумен навіть був позаштатним радником секретаря РНБО. І в цей період Сивохо часто втрапляв у скандали.
Комік та політик час від часу дозволяв собі проросійські висловлювання. 24 Канал зібрав найгучніші скандали з Сергієм Сивохою.
Важливо Помер актор і телеведучий Сергій Сивохо
Участь в антимайдані та підтримка Януковича
У 2014 році шоумен був учасником антимайдану під час Революції Гідності. Однак пресслужба Сивохи спростовує його участь в акціях проти Майдану.
Комік часто виступав на каналах Віктора Медведчука "112" та "NewsOne", які визнали пропагандистськими. Крім того, Сергій активно підтримував "Партію регіонів" і виступав із символікою політичної сили експрезидента Віктора Януковича.
Проросійські заяви Сивохи
З жовтня 2019 по березень 2020 року він був радником секретаря РНБО з питань реінтеграції окупованих територій. За кілька місяців політичної кар'єри Сивохо оскандалився висловлюваннями про війну на Донбасі.
Зокрема, шоумен заявив, що в Україні триває внутрішній конфлікт. А в соцмережах він закликав політиків не ділити людей на сепаратистів та українців, а об'єднатися і вміти просити вибачення.
А у 2020 році в інтерв'ю Олесі Бацман Сергій Сивохо заявив, що українські воїни на Донбасі нібито причетні до мародерства покинутих переселенцями будинків. Тоді він також повторив тезу російської пропаганди про громадянський конфлікт в Україні.
Конфлікт на Донбасі багатошаровий. Перший шар – це Україна – Росія. Другий шар – це Росія і так званий колективний Захід. І нікуди не подітися – це підштовхувані до конфлікту сили Україна – Україна. Тому що ми маємо справу з гібридною війною,
– казав Сивохо.
Бійка з військовими
У 2020 році Сивохо провів у Києві презентацію "Національної платформи примирення та єдності". Там він оскандалився, назвавши війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".
Через такі неоднозначні заяви активісти та ветерани "Азову" зірвали захід. Вони з криками "ганьба" та "де ти був у 2014 році" почали шарпати заступника секретаря РНБО. Так виникла сутичка, у якій Сивохо добряче поштовхали.
Сергій у сутичці впав. Поліцейські не змогли зупинити бійку, але згодом затримали 15 учасників сутички, й суд обрав їм запобіжні заходи.
Сивоху побили під час презентації платформи примирення: відео
Що відомо про Сергія Сивоху: коротко
- Він став відомим завдяки своїй грі за команду "Дрім-Тім". Після КВК Сергія почав зніматися в кіно. У 2000-х Сивохо вів розважальні програми "Прихована камера", "Як стати зіркою" і "Моя хата скраю".
- Пізніше Сергій став продюсером студії "Квартал 95", а також був тренером у першому сезоні "Ліги сміху".
- У 2019 році Сивохо розпочав політичну кар'єру. Він балотувався у народні депутати від партії "Слуга народу" в округу Донецької області, але не пройшов.
- Після цього він кілька місяців був позаштатним радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
- 17 жовтня стало відомо про смерть Сергія Сивохо. Про це повідомили його друзі у соцмережах. Також це підвердила прессслужба шоумена виданню OBOZREVATEL.