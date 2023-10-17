Тренерство в "Лізі сміху" та проросійські погляди: чим запам'ятався шоумен Сергій Сивохо
Стало відомо про смерть гумориста та ведучого Сергія Сивохи. За своє життя він спробував багато професій, але найбільше запам'ятався усім як гуморист та гравець КВК.
Сергій Сивохо – шоумен, телеведучий та гуморист; креативний продюсер "Кварталу 95" та кандидат у народні депутати. 24 Канал розповість більше про життя та діяльність Сергія Сивохи. Про смерть Сергія Сивохи повідомила його пресслужба виданню OBOZ.UA.
До теми Помер актор і телеведучий Сергій Сивохо
Сергій Сивохо народився у Донецьку, де здобув освіту. Він закінчив музичну школу, проходив військову службу, здобув фах водія-автомеханіка.
Після служби в армії Сергій вступив до Донецького політехнічного інституту. Його перша вища освіта – інженер-металург, друга – економіст-юристконсульт.
Сергій Сивохо у юності / Фото з інстаграму Сергія Сивохи
Сергій Сивохо як гуморист
Кар'єра Сергія Сивохи почалась з КВК. Він почав виступати в гумористичному напрямку ще під час навчання в інституті.
Сивохо жартував над західними та російськими гумористами, показував музичні пародії та завдяки цьому став популярним та одним з найкращих гравців КВК на території СРСР.
Кар'єра на радіо й телебаченні
Сивохо також працював шоуменом. Він був співвласником та продюсером донецького радіо, вів там програми. Також з'являвся на телебаченні в Україні та Росії з програмами "Біс", "Прихована камера", "Шоу довгоносиків". Став найбільш відомий як зірковий тренер у "Лізі сміху".
Сергій Сивохо в "Лізі сміху" / Фото з інстаграму Сергія Сивохи
Сергій Сивохо у політиці
Сивохо у 2014 році брав участь в акціях Антимайдану та був на боці Партії регіонів. У 2019 році підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах.
Цього самого року Сергій Сивохо і сам пішов у політику та балотувався від партії "Слуга народу" на посаду народного депутата, але не отримав достатню кількість голосів. Тоді він потрапив у гучний скандал з "ботофермою". Розслідувачі виявили, що київська піар-компанія отримала від Сивохи замовлення писати коментарі на фейсбуці на його підтримку від імені ботів.
З жовтня 2019 до березня 2020 Сивохо був радником Секретаря Ради національної безпеки й оборони з питань реінтеграції й відновлення Донбасу. Олексій Данілов наголошував, що Сивохо був позаштатним радником та не міг представляти позицію РНБО.
Шоумен осоромився заявами про те, начебто в Україні триває "внутрішній конфлікт", а українські військові "мародерять на Донбасі". Сергій Сивохо також з'явився на проросійському каналі 112 Україна. У 2020 році, коли Сивохо презентував "платформу примирення і єдності", на заході сталась сутичка між ним та ветеранами батальйону "Азов".
Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Сивохо ще публікував фото з гуманітарною допомогою та показував волонтерську діяльність. Згодом він практично зник з інфопростору, публікуючи на сторінках лише привітання зі святами.
У Сергія Сивохо є дружина Тетяна, вони виховували сина Савву.