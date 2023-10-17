Помер актор і телеведучий Сергій Сивохо
Джерело:Світлана Бердецька
Вночі на 17 жовтня помер український телеведучий, колишній гравець КВК Сергій Сивохо. Йому було 54 роки. Раніше з'явилася інформація про важкий стан шоумена.
Про втрату повідомили друзі та колеги Сивохи. У соцмережах вони згадують, який був популярний комік. Пресслужба шоумена підтвердила сумну новину виданню OBOZREVATEL.
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Помер Сергій Сивохо
Першою про смерть 54-річного українського шоумена повідомила його близька подруга Світлана Бердецька. За її словами, Сергій Сивохо помер о 5:40.
Сьогодні мені особливо погано, бо о 5:40 помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже не вистачати. Вічна пам'ять, Сергію!
– написала вона.
Також його смерть підтвердив товариш Олександр Келлер. Він заявив, що Сивохо можна було б назвати КВНівським Марадоною, Пеле, Мессі чи Рональдо.
"Він входив до десятки найкращих та популярних гравців за всю історію КВК. Ми з Сергієм були знайомі, хоч і не стали близькими друзями. Він був простим, розумним і дотепним, без якоїсь зірковості", – написав Олександр.
Сергій Сивохо / Фото з його інстаграму
Знайомі шоумена розповіли, що Сивохо тяжко хворів, адже дуже схуд за останні півтора року.
Що відомо про стан здоров'я Сивохо
- Сергій Сивохо у програмі "Зірковий шлях" розповідав, що з дитинства хворів на бронхіт із астматичним компонентом. Через це він мав проблеми із зайвою вагою, постійні задишку та кашель.
- У 2017 році він мав вагу 195 кілограмів. Тоді йому діагностували виразку шлунку. Шоумен почувався дуже слабким та втрачав кров. За порадою лікарів він почав худнути й у 51 рік скинув 50 кілограмів, але проблеми зі здоров’ям не завершилися.
- У легенях зірки накопичилася рідина. Лікарям довелося вводити його в штучну кому.
- Він також мав проблеми з пересуванням, тому й лікувався. Раніше Сивохо зізнався, що за підтримки друзів йому вдалося оплатити своє лікування.
Хто такий Сергій Сивохо
- Сергій Анатолійович Сивохо народився в Донецьку. Там він закінчив політехнічний інститут за спеціальністю інженер-металург. Його друга вища освіта – економіст-юрисконсульт.
- Сивохо став відомим завдяки своїй грі за команду "Дрім-Тім". Після КВК він ще й почав зніматися в кіно. У 2000-х вів розважальні програми "Прихована камера", "Як стати зіркою" і "Моя хата скраю". А з 2011 по 2013 роки був креативним продюсером програми "Велика різниця по-українськи".
- Пізніше Сергій став продюсером студії "Квартал 95", а також був тренером у першому сезоні "Лізі сміху".
Сергій Сивохо був тренером на "Лізі сміху" / Фото з соцмереж
- У 2019 році Сивохо розпочав політичну кар'єру. Він балотувався у народні депутати від партії "Слуга народу" в округу Донецької області, але не пройшов.
- З 2019 року кілька місяців був позаштатним радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
- Після початку повномасштабної війни Сергій разом зі своєю організацією надавав гуманітарну допомогу постраждалим у війні українцям.
- Періодично шоумен публікував у своїх соцмережах старі фото і привітання з релігійними святами, але де перебував протягом останніх півтора року – невідомо. Припускали, що він був в Україні.