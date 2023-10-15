Наразі точно не відомо, що стало причиною смерті співака. Водночас колеги Олександра зазначають, що віддати шану артисту можна буде 17 жовтня у Національній опері України.
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Пішов з життя Олександр Востряков
Сумну звістку повідомили 14 жовтня. Народний артист помер о 7 ранку.
З глибоким сумом сповіщаємо, що відійшов у вічність народний артист України, багаторічний соліст Національної опери України, професор НМАУ ім. П. І. Чайковського Олександр Востряков. Висловлюємо співчуття рідним та близьким видатного співака. Світла і вічна пам'ять,
– повідомили у фейсбуці Національної музичної академії.
Відомо, що церемонія прощання з видатним діячем Олександром Востряковим відбудеться у вівторок, 17 жовтня, об 11:00 у парадному фойє Національної опери України.
Олександр Востряков: що відомо
- За час своєї кар'єри Олександр обіймав посаду провідного соліста у відомому Київському державному академічному театрі опери та балету імені Тараса Шевченка. Цікаво, що це тривало з 1983 до 2012 року.
- У доробку митця – понад сорок партій, які за своєю емоційною напругою і технічною складністю є вершинами вокально-сценічного мистецтва.
- Артист не тільки сам був майстерним співаком, але й мав здатність ділитися своїми знаннями та досвідом з іншими. Починаючи з 1990 року, Олександр Андрійович присвятив себе викладанню сольного співу в Київській консерваторії (НМАУ) імені П. Чайковського. Тож багато видатних діячів сучасного українського вокального мистецтва покладають свої успіхи на його керівництво та наставництво.