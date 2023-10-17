Гуморист Сергій Сивохо був одружений та виховував сина. 24 Канал дізнався, що відомо про особисте життя ведучого й коміка. Про смерть Сергія Сивохи повідомила його пресслужба виданню OBOZ.UA.

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Хто дружина та син Сергія Сивохи

Сергій Сивохо та його дружина Тетяна познайомилися на телебаченні, коли жінка працювала ведучою телевізійних новин. Службовий роман тривав 5 років, після чого пара одружилась. У 2000 році у них народився син, тому Тетяна покинула роботу. У 2016 році гуморист вперше показав кохану публіці в інтерв'ю "Світському життю".

До того, як я почала працювати дружиною Сергія Анатолійовича, я працювала ведучою телевізійних новин. Ну а потім так вийшло, що народилася дитина,

– розповіла Тетяна.



Сергій Сивохо з дружиною / Фото з його інстаграму

У 2021 році подружжю виповнилось 25 років. Сивохо зізнавався, що за цей час у них практично не було серйозних сімейних криз.

Що відомо про сина Сивохи

Спільним "бізнесом" з дружиною та своєю найкращою інвестицією Сивохо завжди називав свого сина Саву. Цього року йому виповниться 23.

У нас є об'єкт інвестицій. Його звуть Сава Сергійович Сивохо. Це наш сумісний бізнес. У нас все вкладається у нього,

– розповідав шоумен.

На той час Сергій Сивохо розповідав, що його син захоплюється віртуальним всесвітом, комп'ютерними іграми. Саме з цим він хотів би пов'язати свою діяльність. Гуморист не приховував, що мріє про другу дитину, але не був впевнений, що цю ідею підтримає кохана.



Сергій Сивохо з сином / Фото з інстаграму Сергія Сивохи