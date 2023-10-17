Юморист Сергей Сивохо был женат и воспитывал сына. 24 Канал узнал, что известно о личной жизни ведущего и комика. О смерти Сергея Сивохо сообщила его пресс-служба изданию OBOZ.UA.
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Кто жена Сергея Сивохо
Сергей Сивохо и его жена Татьяна познакомились по телевидению, когда женщина работала ведущей телевизионных новостей. Служебный роман длился 5 лет, после чего пара поженилась. В 2000 году у них родился сын, поэтому Татьяна бросила работу. В 2016 году юморист впервые показал любимую публике в интервью "Светской жизни".
До того, как я начала работать женой Сергея Анатольевича, я работала ведущей телевизионных новостей. Ну а потом так получилось, что родился ребенок,
– рассказала Татьяна.
Сергей Сивохо с женой / Фото с его инстаграма
В 2021 году супружеству исполнилось 25 лет. Сивохо признавался, что за это время у них практически не было серьезных семейных кризисов.
Что известно о сыне Сивохо
Совместным "бизнесом" с женой и своей лучшей инвестицией Сивохо всегда называл своего сына Савву. В этом году ему исполнится двадцать три.
У нас есть объект инвестиций. Его зовут Савва Сергеевич Сивохо. Это наш совместный бизнес. У нас все укладывается в него,
– рассказывал шоумен.
В то время Сергей Сивохо рассказывал, что его сын увлекается виртуальной вселенной, компьютерными играми. Именно с этим он хотел бы увязать свою деятельность. Юморист не скрывал, что мечтает о втором ребенке, но не был уверен, что эту идею поддержит возлюбленная.
Сергей Сивохо с сыном / Фото из инстаграма Сергея Сивохо
Что известно о смерти Сергея Сивохи
Сергей Сивохо скончался в Германии утром 17 октября. Эту информацию также подтверждают его друзья. Ранее об утрате писали российские пропагандисты.
Незадолго до смерти у юмориста и шоумена ухудшилось состояние здоровья. Он находился в тяжелом состоянии.