Трагічна подія стала 19 грудня на українському фронті. Сергій був Заслуженим артистом України і танцівником ансамблю імені Павла Вірського.
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"Вічна пам‘ять та вічна слава героям! Дякуємо тобі за все!" – написали представники ансамблю в інстаграмі, прикріпивши чорно-біле фото захисника у вишитій сорочці.
Сергій Шкварченко з ансамблю імені Павла Вірського загинув на фронті / Фото з інстаграму
Підписники дякують артисту та не можуть повірити, яких талановитих українців втрачає народ. Після початку широкомасштабної війни Сергій вступив до лав Збройних сил України.
Про смерть Шкварченка також повідомили у Міністерстві культури і інформаційної політики України: "Висловлюємо співчуття близьким та колегам Сергія. Вічна пам’ять!"
- Нагадаємо, що у листопаді в боях під Бахмутом загинув артист балету Київського театру оперети Вадим Хлуп’янець, йому було 26 років. Також нещодавно на російсько-українській війні загинув гуморист, учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко.