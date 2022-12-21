Трагическое событие стало 19 декабря на украинском фронте. Сергей был Заслуженным артистом Украины и танцовщиком ансамбля имени Павла Вирского.
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"Вечная память и вечная слава героям! Спасибо тебе за все!" – написали представители ансамбля в инстаграмме, прикрепив черно-белое фото защитника в вышитой рубашке.
Сергей Шкварченко из ансамбля имени Павла Вирского погиб на фронте / Фото из инстаграмма
Подписчики благодарят артиста и не могут поверить, каких талантливых украинцев теряет народ. После начала широкомасштабной войны Сергей вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
О смерти Шкварченко также сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины: "Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память!"
- Напомним, что в ноябре в боях под Бахмутом погиб артист балета Киевского театра оперетты Вадим Хлупьянец, ему было 26 лет. Также недавно на русско-украинской войне погиб юморист, участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко.