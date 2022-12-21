Трагическое событие стало 19 декабря на украинском фронте. Сергей был Заслуженным артистом Украины и танцовщиком ансамбля имени Павла Вирского.

Читайте также На фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев: что известно о защитнике

"Вечная память и вечная слава героям! Спасибо тебе за все!" – написали представители ансамбля в инстаграмме, прикрепив черно-белое фото защитника в вышитой рубашке.



Сергей Шкварченко из ансамбля имени Павла Вирского погиб на фронте / Фото из инстаграмма

Подписчики благодарят артиста и не могут поверить, каких талантливых украинцев теряет народ. После начала широкомасштабной войны Сергей вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

О смерти Шкварченко также сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины: "Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память!"