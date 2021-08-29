Сергій Притула зворушливо привітав дружину з річницею шлюбу: рідкісне фото
Джерело:інстаграм Сергія Притули
Український шоумен Сергій Притула та його дружина Катерина Сопельник відсвяткували шосту річницю шлюбу. З цієї нагоди ведучий показав рідкісне фото, що зробив у кабіні вертольота.
Успішний український телеведучий та політик Сергій Притула рідко афішує особисте життя. Він нечасто показує фото з дітьми, й ще рідше світлини з дружиною. Однак з нагоди свята шоумен поділився кадром з коханою на сторінці в інстаграмі.
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Рідкісне фото Сергія Притули з дружиною
Телеведучий розповів, що пройшло рівно 6 років з того часу, коли він офіційно затвердив стосунки з Катериною. За цей час вони багато працювали, подорожували, переїхали у власний дім. Головними досягненнями Сергій Притула вважає появу на світ доньок Соломії та Стефанії.
До допису шоумен прикріпив фото з Катериною. Схоже, 6 річницю весілля подружжя вирішило відсвяткувати екстремально. Пара зробила знімок у кабіні вертольота, показавши неймовірний краєвид з вікна, що відкрився перед ними.
Текст публікації Сергія Притули
З моменту, як ми з Катериною поставили свої підписи у РАЦСі Франківського району міста Львова, минуло 6 років. Відтоді ми встигли побачити світ, переїхати у виплекане родинне гніздечко, плідно попрацювати над спільними проєкт в царині ТБ і заснували благодійний фонд! А, головне, за цей час наша сім‘я поповнилась Соломією і Стефанією! 6 років, політ чудовий! Продовжуємо набирати висоту!!!
Сергій Притула з дружиною / Фото з інстаграму Сергія Притули
Що відомо про стосунки Сергія Притули та Катерини Сопельник
- Пара познайомилась на зйомках телепрограми. Спочатку вони спілкувалися як друзі. Катерина Сопельник працювала продюсером "Нового каналу" та проєкту "Вар'яти".
- Вже після того, як перший шлюб Притули розпався, між Сергієм та Катериною закрутився роман. Однак вони довго не афішували свої стосунки.
- У 2015 році закохані зіграли таємне весілля у Львові. На ньому були присутні тільки близькі друзі та родичі пари.
- У 2017 році подружжя стало батьками – Катерина народила доньку Соломію. Вже 25 травня 2021 року Притула став багатодітним батьком – на світ з'явилась друга спільна дитина пари Стефанія.