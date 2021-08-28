Зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських добре товаришує з Юрієм Горбуновим і Катею Осадчою, які живуть по сусідству. Репер навіть хрестив первістка шоумена Івана. Тому не дивно, що іменинник запросив артистів на душевне свято.
Варто знати У вишиванках і з бандуристами: Юрій Горбунов гучно відсвяткував день народження
Оскільки після смерті чоловіка Лідія Каменських часто залишається в будинку доньки й зятя, серед гостей вечірки опинилася й вона.
У дуеті з мамою Настя Каменських заспівала для Горбунова українські пісні – "Черемшина" та "Червона рута". Атмосфера панувала казкова, адже мама й донька виступали після бандуристів, а всі гості були одягнені у вишиванки.
Обожнюю співати з моєю Лідочкою. Дякую, Юрчику, за таке душевне свято,
– підписала Настя Каменських.
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Дует Насті Каменських з мамою Лідією розчулив мережу:
- "Обожнюю, коли Настя співає українською. Ви з Лідочкою красуні";
- "Який у мами голос";
- "Це розкішно, коли донечка співає з матусею";
- "Дуже гарно, голоси – супер";
- "Захоплююся вами, Настю! Завжди будьте такою позитивною і веселою".