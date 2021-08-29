Успішний український телеведучий та політик Сергій Притула рідко афішує особисте життя. Він нечасто показує фото з дітьми, й ще рідше світлини з дружиною. Однак з нагоди свята шоумен поділився кадром з коханою на сторінці в інстаграмі.

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Рідкісне фото Сергія Притули з дружиною

Телеведучий розповів, що пройшло рівно 6 років з того часу, коли він офіційно затвердив стосунки з Катериною. За цей час вони багато працювали, подорожували, переїхали у власний дім. Головними досягненнями Сергій Притула вважає появу на світ доньок Соломії та Стефанії.

До допису шоумен прикріпив фото з Катериною. Схоже, 6 річницю весілля подружжя вирішило відсвяткувати екстремально. Пара зробила знімок у кабіні вертольота, показавши неймовірний краєвид з вікна, що відкрився перед ними.

Текст публікації Сергія Притули

З моменту, як ми з Катериною поставили свої підписи у РАЦСі Франківського району міста Львова, минуло 6 років. Відтоді ми встигли побачити світ, переїхати у виплекане родинне гніздечко, плідно попрацювати над спільними проєкт в царині ТБ і заснували благодійний фонд! А, головне, за цей час наша сім‘я поповнилась Соломією і Стефанією! 6 років, політ чудовий! Продовжуємо набирати висоту!!!



Сергій Притула з дружиною / Фото з інстаграму Сергія Притули

Що відомо про стосунки Сергія Притули та Катерини Сопельник