Молодшій доньці Сергія Притули всього чотири місяці, а він вже замислюється над поповненням. Ба більше, у перші дні життя Стефанії подружжя домовилося повернутися в пологовий будинок.

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Нам з дружиною це все дуже подобається. У мене була мрія, щоб в хаті було повно дитячого сміху, зараз воно так і є,

– поділився шоумен.

Зазначимо, у Сергія Притули та Катерини двоє спільних дітей – 4-річна Соломія та чотиримісячна Стефанія. Первістка Дмитра чоловіку народила перша дружина Юлія.

Однак поспішати з четвертою дитиною 40-річний Сергій Притула й 36-річна Катерина не планують. Зіркова пара домовилась, що жінка, як і належить, вигодує доньку грудьми, а після відпочинку за кордоном – повернеться до роботи на телебаченні.

"Зараз задум такий, що ще кілька місяців Стефанія буде годуватися маминою цицею, а потім мама хоче просто трішки відпочити, побачити світ, повернутись до роботи. Потім подивимося, відійде організм і так далі, але ми категорично за", – зізнався знаменитість.

Сергій Притула з новонародженою донькою / Фото з інстаграму Катерини

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Варто додати, що як Дмитрик, так і Соломія страшенно чекали на появу сестрички. Одразу після пологів хлопчик проявив себе як турботливий старший брат – "випитував, чим можна допомогти, коли виписують, як там маленька дівчинка". Тоді як донька розтрубила про поповнення на весь садочок.