Притула розповів, чому не розповідає ЗМІ, як живуть його діти і жінка: "Треба закрити рота"

Український телеведучий Сергій Притула від початку повномасштабного вторгнення живе сам у Києві, поки його дружина з дітьми перебувають на заході країни. Він каже, що не ділиться своїми переживаннями про розлуку, бо розуміє, що комусь зараз набагато гірше.

Притула в інтерв'ю подрузі Маші Єфросиніній поділився, що на момент вторгнення Росії 24 лютого його дружина з доньками перебувала в мами на Тернопільщині, у Києві залишився лише старший син Дмитро. Сам Притула 24-го приїхав зранку у Львів, як він розповідав раніше, але за 10 тисяч гривень таксист погодився відвезти його назад у Київ.

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Коли все внормувалось і Притула інтенсивно зайнявся роботою свого благодійного фонду, сім'я та побут відповідно відійшли на інший план. У своїх інтерв'ю він рідко розкриває подробиці із сімейного життя, бо вважає за краще не говорити про це публічно під час війни.

Мені важко говорити про своїх дітей і свої сімейні стосунки на тлі того жаху, який є в українських сім'ях. Є сім'ї, у яких зіпсувалися стосунки через війну. Є сім'ї, де діти ніколи не зможуть обійняти тата чи маму. І є сім'ї, в яких мама та тато більше не зможуть обійняти свою дитину. І ділитися своїми сімейними моментами не можу. Може я надто драматизую, але я не можу позбутися цього почуття, що треба закрити рота,

– зізнався він.

"Була історія, більш притаманна глянцю до 24 лютого, коли люди з публічної площини, медіапростору розказували про своє особисте життя чи фотографують зі своїми дітьми на обкладинках журналів. Можливо, там було більше доречно щось казати, ніж зараз", – переконаний Притула.



Сергій Притула з дружиною та дітьми до повномасштабного вторгнення Росії / Фото з інстаграму дружини

Зокрема він переосмислив свої стосунки з мамою та дружиною, адже, як і у всіх сім'ях, там знайшлось місце сваркам. Це сталось, коли він побував з рідними на Тернопільщині. Але коли повернувся у Київ в порожню квартиру, то зрозумів, що дарма витрачає час на конфлікти.

"Марнувати цей неоціненний час можливості спілкуватися з найріднішими людьми на якісь сварки – це настільки ірраціонально в ті часи, в які ми живемо, що я попросив дружину, маму обговорювати ті ситуації, на які в нас різні погляди. Мені дуже прикро, що я дійшов до цього лише під час війни, на 42-му році життя, але краще зараз, ніж колись, коли буду шкодувати, що не дійшов до цього раніше", – розповів Сергій.