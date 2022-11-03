На телебаченні Сергій Притула майже 20 років, однак під час повномасштабної війни з'являється перед камерою або на інтерв'ю, або для того, щоб оголосити новий збір. Ба більше, він більше не бачить себе у розважальних шоу.

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Чи повернеться Притула на телебачення

Я ще не дозрів до того, щоб поставити великий хрест. Останній раз на знімальний майданчик я виходив більше року тому. Після великої війни, яка прийшла з 24-го, дуже багато чого помінялося всередині. Відверто кажучи, я не зовсім бачу себе у розважальному сегменті. Треба мати внутрішню гармонію, щоб вийти після війни, зробити вигляд, ніби нічого не трапилося, і сказати: "Ну що, а тепер давайте знову веселитися". Я не знаю, чи я зможу це зробити. Тому я це питання все-таки відтерміную, відкладу до нашої перемоги. А потім просплюсь, встану і скажу, що я вирішив,

– роз'яснив Сергій Притула.

Він заявив, що "ніколи не був людиною, яка йде на роботу з примусу", тож якщо душа не лежатиме до телебачення, то на телеекранах його більше не побачать. Щоправда, Притула зауважив, що креативна індустрія не обмежується телеефірами, тож, ймовірно, після перемоги він проявить себе в іншій галузі.

Повне інтерв'ю Сергія Притули: дивіться відео онлайн (про повернення на телебачення на 1:01)

Притула згадав, як покинув "Вар'яти"

Сергій Притула також пригадав, що у серпні 2020 року пішов з "Вар'яти-шоу" та завершив кар'єру актора, а тим самим "вивільнив купу часу, щоб реалізовуватися в іншій царині". Однак він встигав і політичну кар'єру будувати, і в телешоу зніматися. Тож, мабуть, після війни його так само вистачатиме на все.

"Я дуже сильно горів цим проєктом 10 років і мав велике щастя працювати з цими хлопцями на одній сцені. І в принципі бути флагманом україномовного гумору в Україні. Проте ти так само маєш якісь інші пласти та кроки в житті", – висловився Притула.

Сергій Притула на зйомках "Вар'яти-шоу" / Фото з пресслужби