"Ого як змінився": ексдружина Притули показала їхнього спільного сина, якому 14 років

У першому шлюбі Сергія Притули з Юлією Андрійчук народився син Дмитро. У жовтні хлопцю виповнилося 14 років, а 8 листопада мама привітала його з Днем ангела. Вона показала фото, де він помітно подорослішав.

Раніше Сергій Притула публічно вітав усіх дітей зі святами. Однак після 24 лютого вони зникли з його соцмереж, а натомість з'явилися мегазбори на ЗСУ. Тож сина Дмитра вперше за довгий час показала колишня дружина волонтера Юлія.

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Як змінився син Притули від першого шлюбу

Ексдружина Притули опублікувала у фейсбуці фото з літньої сімейної фотосесії в лавандовому полі. У кадрі Дмитро з'явився в блакитній сорочці, білих шортах і кросівках. Він позував з новою зачіскою та молодшою сестрою, яку Юлія народила у другому шлюбі.

З Днем ангела, Дмитрику! Хай береже тебе від негараздів твій захисник, хай стелить м'яко від падінь,

– привітала Юлія.

У коментарях зауважили, що Дмитро помітно підріс і став схожий на маму:

"Ого як змінився";

"З днем ангела! Мамина копія";

"Юлю, який він вже дорослий".

Син Сергія Притули Дмитро / Фото з фейсбуку Юлії Притули

Син Сергія Притули Дмитро з сестрою / Фото з фейсбуку Юлії Притули