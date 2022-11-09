"Ого як змінився": ексдружина Притули показала їхнього спільного сина, якому 14 років

9 листопада 2022 , 16:19
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Юлія Притула

У першому шлюбі Сергія Притули з Юлією Андрійчук народився син Дмитро. У жовтні хлопцю виповнилося 14 років, а 8 листопада мама привітала його з Днем ангела. Вона показала фото, де він помітно подорослішав.

Раніше Сергій Притула публічно вітав усіх дітей зі святами. Однак після 24 лютого вони зникли з його соцмереж, а натомість з'явилися мегазбори на ЗСУ. Тож сина Дмитра вперше за довгий час показала колишня дружина волонтера Юлія.

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Як змінився син Притули від першого шлюбу

Ексдружина Притули опублікувала у фейсбуці фото з літньої сімейної фотосесії в лавандовому полі. У кадрі Дмитро з'явився в блакитній сорочці, білих шортах і кросівках. Він позував з новою зачіскою та молодшою сестрою, яку Юлія народила у другому шлюбі.

З Днем ангела, Дмитрику! Хай береже тебе від негараздів твій захисник, хай стелить м'яко від падінь,
– привітала Юлія.

У коментарях зауважили, що Дмитро помітно підріс і став схожий на маму:

  • "Ого як змінився"; 
  • "З днем ангела! Мамина копія";
  • "Юлю, який він вже дорослий".

Син Сергія Притули Дмитро / Фото з фейсбуку Юлії Притули 

Син Сергія Притули Дмитро з сестрою / Фото з фейсбуку Юлії Притули

  • У Сергія Притули один син і двоє доньок – 5-річна Соломія та Стефанія, якій немає й півтора року. Ще у травні він розповідав, що дружина Катерина забрала дівчат і виїхала на захід України.
  • Схоже, до Києва сім'я Притули ще не повернулася, адже у жовтні він казав, що плаче від самотності: "Часом плакав, коли прокидаєшся вдома, у мене велике житло, а воно пусте, ти сам. І так трошки прикро".
Автор: Марина Джура