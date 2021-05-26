Сергій Притула розповів, як діти відреагували на появу сестрички

У вівторок, 25 травня, ведучий Сергій Притула став багатодітним батьком. Він зізнався, що як син Дмитро, так і донька Соломійка дуже чекали на появу сестрички. Яка була перша реакція дітей, розкриваємо далі.

Дружина Сергія Притули Катерина народила донечку, яку назвали Стефанією. Якщо зіркове подружжя ретельно приховувало вагітність продюсерки від публіки, то 12-річний син шоумена Дмитро та 3-річна донька пари Соломійка з нетерпінням чекали на сестричку.

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Поява Стефанії стала великою подією для родини. Син Сергія Притули одразу ж проявив себе як турботливий старший брат. Він сам зателефонував Катерині після пологів, "випитував, чим можна допомогти, коли її виписують, як там маленька дівчинка".

Дмитрик вже достатньо дорослий хлопчик. Він, можливо, не так емоційно і бурхливо реагував на це, як Соломія, але мені дуже подобається, що з віком син стає дуже уважним, турботливим,

– зворушливо заявив Притула.

Маленька Соломійка й справді відреагувала на поповнення куди емоційніше. У день, коли Катерина потрапила в пологовий, дівчинку в садочок відвозив зірковий татко. Він попередив доньку, що сьогодні в неї з'явиться сестричка. Тому перше, що вона зробила, коли переступила поріг, вигукнула: "А в нас сьогодні дитинка народжується".

Сім'я Сергія Притули / Фото з інстаграму Катерини Сопельник

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Ведучий зауважив, що Дмитро завжди мріяв про молодшого брата, а Соломійка хоче трьох сестричок і трьох братів. Судячи з його слів, ще одне поповнення в багатодітній родині не за горами.

"Можна констатувати факт, що я став багатодітним батьком. Але, чесно кажучи, є таке відчуття, що місія ще не виконана до кінця. Тому не хочу забігати наперед, але сподіваюся, що на цьому ми зупинятися не будемо і зробимо все, щоб українців знову було 52 мільйони", – з гумором зізнався Сергій Притула.

Сергій Притула з донькою / Фото з інстаграму Катерини Сопельник