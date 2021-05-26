Жена Сергея Притулы Екатерина родила дочь, которую назвали Стефанией. Если звездные супруги тщательно скрывали беременность продюсера от публики, то 12-летний сын шоумена Дмитрий и 3-летняя дочь пары Соломийка с нетерпением ждали сестренку.

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Появление Стефании стало большим событием для семьи. Сын Сергея Притулы сразу же проявил себя как заботливый старший брат. Он сам позвонил Катерине после родов, "спрашивал, чем можно помочь, когда ее выписывают, как там маленькая девочка".

Дима уже достаточно взрослый мальчик. Он, возможно, не так эмоционально и бурно реагировал на это, как Соломия, но мне очень нравится, что с возрастом сын становится очень внимательным, заботливым,

– трогательно заявил Притула.

Маленькая Соломийка и впрямь отреагировала на пополнение куда эмоциональнее. В день, когда Катерина попала в роддом, девочку в садик увозил звездный папочка. Он предупредил дочь, что сегодня у нее появится сестричка. Поэтому первое, что она сделала, когда переступила порог, воскликнула: "А у нас сегодня ребенок рождается".



Семья Сергея Притулы / Фото из инстаграма Екатерины Сопельник

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Ведущий отметил, что Дмитрий всегда мечтал о младшем брате, а Соломийка хочет трех сестер и трех братьев. Судя по его словам, еще одно пополнение в многодетной семье не за горами.

"Можно констатировать факт, что я стал многодетным отцом. Но, честно говоря, есть такое ощущение, что миссия еще не выполнена до конца. Поэтому не хочу забегать вперед, но надеюсь, что на этом мы останавливаться не будем и сделаем все, чтобы украинцев снова было 52 миллиона", – с юмором признался Сергей Притула.



Сергей Притула с дочкой / Фото из инстаграма Екатерины Сопельник