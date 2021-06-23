Сергій Притула зібрав зірок на гучній вечірці з нагоди 40-річчя

У вівторок, 22 червня, ведучому й громадському діячу Сергію Притулі виповнилося 40 років. За традицією, ювілей він відзначив з рідними і друзями. На гучне святкування іменинник запросив зірок – Машу Єфросиніну, Лесю Нікітюк, Володимира Жогло.

Близьких Сергій Притула зібрав на терасі розкішного заміського комплексу, що видно з інстаграм-сторіс Лесі Нікітюк. Вечірку він влаштував в офіційному стилі: сам ювіляр постав у чорному костюмі, білій сорочці та краватці, а гості – у вишуканих вечірніх вбраннях.

Варто знати Порох є, цілі намітив: Сергій Притула відзначає своє 40-річчя

На торжество ведучий покликав зіркових друзів – Машу Єфросиніну з чоловіком Тимуром, Лесю Нікітюк, Володимира Жогло та інших учасників команди "Вар'яти". Судячи з оприлюднених у мережі кадрів, знаменитості добре ладнають з сім'єю Сергія Притули – дружиною Катериною, яка минулого місяця народила доньку, та 13-річним сином Дмитром.

Сергій Притула з дружиною / Фото з інстаграм-сторіс Маші Єфросиніної

Леся Нікітюк з сином Сергія Притули / Фото з інстаграму ведучої

Після банкету з шампанським гостей розважали музиканти, з якими ювіляр виконав святкову українську пісню "Многая літа". Згодом на сцену вийшла співачка TAYANNA, котра заспівала свої запальні хіти.

Вечірка Сергія Притули з нагоди 40-річчя: дивіться відео онлайн

Як Маша Єфросиніна привітала Сергія Притулу

"З ювілеєм, мій прекрасний друг! Мчи і не зупиняйся! А якщо потрібна пауза, нехай у тебе буде з ким її прожити! Я в тебе є завжди", – зворушливо написала Маша Єфросиніна в інстаграмі.

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Як Леся Нікітюк привітала Сергія Притулу

"Happy birthday (з днем народження – ред.), Сергію Притуло! Ти класний", – лаконічно привітала Леся Нікітюк. Ведучі шоу "Хто зверху?" розсмішили мережу кумедними фото, зробленим нібито за секунду до поцілунку.