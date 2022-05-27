Сергій Притула відсвяткував перший день народження доньки й нарешті показав її обличчя: фото
Джерело:інстаграм Катерини Сопельник
У Сергія Притули троє дітей – син від першого шлюбу й дві доньки від Катерини Сопельник. У середу, 25 травня, молодшій з них виповнився один рік. На її день народження з Києва приїхав зірковий батько-волонтер.
Рік тому для всіх стало шоком, що в Сергія Притули народилася третя дитини, адже ніхто не бачив його дружину вагітною. Тоді шоумен опублікував фото з пологового й оголосив, що доньку назвали Стефанією. Обличчя крихітки подружжя не показувало й засвітило лише на перший день народження.
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День народження молодшої доньки Сергія Притули
Як з'ясувалося, на захід України Сергій Притула приїхав не тільки у справах – продати панаму й кубок переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra, "чекнути" процес виробництва багі й зустрітися з мером Львова Андрієм Садовим. З Києва він прибув і для того, щоб відсвяткувати перший день народження Стефанії.
Навіть попри війну для дівчинки влаштували справжнє свято – з фотосесією, кульками та дитячими розвагами. Зіркові батьки навіть підібрали family look – різнобарвні вишиванки ручної роботи.
Люба донечко, Стефаніє! Наша безмежна любов! Вчора відсвяткували 1-й рік з твого дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки – це справжнє щастя! Нехай це буде перше і останнє свято не під мирним небом,
– привітала дружина Сергія Притули.
У підписі Катерина додала лаконічну фразу, яка не може не зворушити: "Нехай тата у твоєму житті буде більше".
Сергій Притула з дружиною і донькою Стефанією у її перший день народження / Фото з інстаграму
Сергій Притула з донькою Стефанією в її перший день народження / Фото з інстаграму
Молодша донька Сергія Притули Стефанія у свій перший день народження / Фото з інстаграмуНагадаємо, на початку війни сім'ю Сергій Притула відправив не за кордон, а на захід України. Сам він залишився в Києві – збирати гроші для благодійного фонду й купувати дороговартісне обладнання українським військовим на передову.
Діти Сергія Притули
- 13-річний син Дмитро від першої дружини Юлії Андрійчук, з якою шоумен познайомився в Тернополі.
- 4-річна донька Соломія, яка народилася 27 липня 2017 року.
- Однорічна донька Стефанія, яку старші діти прийняли одразу – Дмитрик "випитував, чим можна допомогти", а Соломія реагувала емоційно й бурхливо.