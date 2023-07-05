Сергій Притула чесно зізнався, чи підтримує зв'язок з колишньою співведучою Ольгою Фреймут

Телевізійне шоу "Хто зверху?" є дуже популярним серед українців. Глядачі із захопленням спостерігають за протистоянням двох командам: чоловічої та жіночої. Впродовж близько десяти років незмінним ведучим та капітаном синьої команди був Сергій Притула. Перші два сезони він вів разом з Олею Фреймут. Шоумен зізнався, чи продовжує він спілкуватися з Фреймут.

Волонтер, який днями закінчив Український католицький університет, розповів, що зараз не спілкується зі своєю колишньою співведучою. Проте інколи йому вдається зустрітися з Олександром Педаном.

До теми Нікітюк чи Фреймут: Сергій Притула зізнався, з ким було найкраще працювати на шоу "Хто зверху?"

Сергій Притула про спілкування з Олею Фреймут

В нещодавньому інтерв'ю з телеведучим журналіст запитав в нього, чи підтримує той хоч якийсь зв'язок з Олею Фреймут. Оскільки раніше глядачі були переконана, що співведучі дуже добре дружать. Дехто навіть приписував їм роман. Сергій Притула розповів, що зараз вони зовсім не спілкуються.

Немає жодних контактів, немає жодного спілкування,

– відверто сказав Сергій Притула.

Волонтер додав, що часом зустрічається з Олександром Педаном. який також брав участь в телепрограмі "Хто зверху?". Проте, за якого словами, це буває дуже рідко, оскільки обоє зараз активно зайняті допомогою та розвитком України.

Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Притулою: відео

, раніше Сергій Притула повідомив, що більше не повернеться до зйомок в розважальних програмах, адже сильно змінився після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож замість нього співведучим Лесі Нікітюк став блогер Богдан Шелудяк.