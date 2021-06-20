Придбав після його смерті: Сергій Притула про найдорожчий подарунок батькові

У третю неділю червня в Україні, як і в багатьох інших країнах, відзначають День батька. У цей день прийнято вітати батьків, дарувати їм подарунки. У день сімейного свята ведучий Сергій Притула розповів про найдорожчий подарунок, який він робив своєму батькові.

Але за словами ведучого "Нового каналу", його він придбав вже після смерті батька. Варто додати, що батько Притули помер через онкозахворювання у 2005 році.

Коли тато ще був живий, я не мав можливостей обдаровувати його чимось незвичайним. Та й він був достатньо скромним у своїх запитах до життя. Але він був великим, здоровим чоловіком. І коли я дивився, як він сидить за кермом свого ВАЗ-2106, того нещасного "Жигуля", і виглядає, як ведмідь, кожного разу думав: коли я виросту та стану на ноги, куплю батькові великий джип!

– розповів Притула.

Велику машину Сергій Притула дійсно купив. Але, за гірким збігом обставин, цей автомобіль він придбав собі. І ласкаво називав "Ведмедик".

На жаль, батько помер у 2005 році. А в 2012 році, коли я вже досить міцно стояв на ногах і у мене з’явилися достатньо великі гроші, я купував машину. Не маючи до того ні одного автомобіля, я купив Range Rover Sport – велику здорову чорну машину. Коли я його придбав, сказав: "Ну, бать, ось. Шкода, що не тобі. Але я замість тебе покатаюсь", – додав телеведучий.



Сергій Притула з батьком / Фото пресслужби "Нового каналу"

Що відомо про сім'ю Сергія Притули?