У свій день народження волонтер Сергій Притула організував аукціон, на якому продав власну картину "Батько і Мати". Він виручив за полотно 25 тисяч доларів – всі ці кошти підуть на загальний збір коштів на "Байрактари" для ЗСУ.

До слова Сергій Притула у свій день народження оголосив про збір коштів на "Байрактари" для ЗСУ

Сергій Притула продав свою картину

У прямому ефірі відбулась "битва" криптовалют та "фіатних" грошей – тобто доларів. Першою ставкою у доларах стала сума в розмірі 10100 доларів. Найбільшою ставкою стала 25 тисяч доларів від анонімного учасника. Вона й виграла на аукціоні. Переможець отримав малюнок авторства Сергія Притули "Батько і Мати", а також NFT.



Картина Сергія Притули / Скриншот з відео

Також волонтер повідомив, що за понад 11 годин з початку загального збору на "Байрактар" вдалось зібрати сумарно шалену суму – 141 мільйон гривень (понад 200 мільйонів гривень). Додамо, що до кінця тижня Сергій Притула хоче зібрати 500 мільйонів гривень – саме стільки потрібно на придбання "Байрактарів".

Картина Сергія Притули: що про неї відомо

Сергій Притула розповів, що намалював картину в 30 років в компанії Педана, Фреймут та Вірастюка – 25 лютого 2011 року в ефірі програми "Підйом".

Намалював на полотні, коли мені було 30. Ця картина, малюнок прожила вже 25 років. Це було намальовано в ті прекрасні безтурботні часи й вона народжувалась в любові,

– поділився ведучий та волонтер в ефірі.

"Цей малюнок, який я пафосно називаю – картина "Батько і Мати" – у вигляді ескізу був намальований мною ще на 1 курсі інституту, перейшов на полотно у 2011-му, а потім став принтом на футболці – частинкою колекції FASHION AID, спеціального проєкту на підтримку тих, кого торкнулась проблема ВІЛ-СНІДу".

Картина Сергія Притули вже приносила користь, як зауважив волонтер, та змогла зробити це знову.