Притулі виповнюється 41 рік. Чоловік зізнався, що його дуже розчулює, коли шанувальники у свої дні народження просять донатити у фонд Притули, щоб купити все необхідне для наших захисників. Сергій вирішив зробити так само.

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Сергій Притула збирає гроші на "Байрактари"

Притула зараз мріє лише про одне – про нашу перемогу, тому підкреслив, що йому не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Разом з командою свого благодійного фонду Сергій робить все для того, щоб наблизити перемогу. Тому в день народження оголосив про збір коштів на три ударні безпілотники "Байрактар", які допомагатимуть нашим захисникам на фронті. Для цього потрібно зібрати понад 500 мільйонів гривень.

Сума гігантська, але якщо навалимося всі разом – і люди, і бізнес, то закриємо її. Я вірю в те, що за тиждень ми зможемо зібрати гроші для купівлі трьох "Байрактарів",

– наголосив Притула.

З грошей, які люди вже пожертвували у фонд Сергія Притули, виділили 2 мільйони доларів, залишилось зібрати ще 13 мільйонів. Притула закликає українців стати співавторами відео від воїнів, які показують приголомшливі результати роботи "Байрактарів". Сергій просить у шанувальників не лише донатити, а й розповсюджувати інформацію про цей масштабний збір, щоб якомога більше людей дізналися про нього.