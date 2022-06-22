В свой день рождения волонтер Сергей Притула организовал аукцион, на котором продал собственную картину "Отец и Мать". Он выручил за холст 25 тысяч долларов – все эти средства пойдут на общий сбор средств на "Байракторы" для ВСУ.

К слову Сергей Притула в свой день рождения объявил о сборе средств на "Байракторы" для ВСУ

Сергей Притула продал свою картину

В прямом эфире состоялась "битва" криптовалют и "фиатных" денег – то есть долларов. Первой ставкой в долларах стала сумма в размере 10 100 долларов. Наибольшей ставкой стала 25 тысяч долларов от анонимного участника. Она выиграла на аукционе. Победитель получил рисунок авторства Сергея Притулы "Отец и Мать", а также NFT.



Картина Сергея Притулы / Скриншот с видео

Также волонтер сообщил, что за более чем 11 часов с начала общего сбора на "Байрактар" удалось собрать суммарно сумасшедшую сумму - 141 миллион гривен (более 200 миллионов гривен). Добавим, что до конца недели Сергей Притула хочет собрать 500 миллионов гривен – именно столько нужно на покупку "Байрактара".

Картина Сергея Притулы: что о ней известно

Сергей Притула рассказал, что нарисовал картину в 30 лет в компании Педана, Фреймут и Вирастюка – 25 февраля 2011 в эфире программы "Подъем".

Нарисовал на холсте, когда мне было 30. Эта картина, рисунок прожила уже 25 лет. Это было нарисовано в те прекрасные беззаботные времена, и она рождалась в любви,

– поделился ведущий и волонтер в эфире.

"Этот рисунок, который я пафосно называю – картина "Отец и Мать" – в виде эскиза был нарисован мной еще на 1 курсе института, перешел на холст в 2011-м, а затем стал принтом на футболке – частицей коллекции FASHION AID, специального проекта в поддержку тех, кого затронула проблема ВИЧ-СПИДа".

Картина Сергея Притулы уже приносила пользу, как заметил волонтер, и смогла сделать это снова.