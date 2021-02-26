Успішний український шоумен та політик Сергій Притула вирішив розважити 3-річну доньку Соломію. Він показав їй фокус та зняв неймовірні емоції дівчинки на відео, яке розірвало мережу.

Знаменитий український телеведучий та політик Сергій Притула вирішив потішити 3-річну доньку Соломію. Реакція донечки замилувала мережу.

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Нове відео Сергія Притули

Шоумен показав донечці "фокус". Він налив у бокал воду по вінця. Потім поклав зверху дві серветки та перевернув бокал. Вода не вилилась, що дуже здивувало 3-річну Соломію. Її мила реакція розбурхала прихильників. Відео менш ніж за годину набрало 100 тисяч переглядів.

Сергій Притула поділився, що часто переглядає інтернет, щоб знайти щось таке, щоб потішити дітей. Він зізнався, що хоч донька більше схожа на дружину, однак деякі риси характеру точно перейняла від зіркового батька.

Я теж з недовірою та певним острахом ставлюсь до чогось нового і незнайомого у житті. Але той конгломерат емоцій, які промайнули на обличчі Соломійки, вартує, щоб робити і далі подібні експерименти,

– написав Сергій Притула.

Реакція мережі

Відео з шоуменом та його донькою замилувало прихильників. Про це вони написали в коментарях:

Реакція дитини – замість тисячі слів;

Така мила дівчинка;

Маленька красуня;

Як перестати дивитися?;

5 раз дивлюся на "конгломерат емоцій";

Реакція доньки безцінна;

Побiльше б таких звичайних, не iнстаграмно-постановних вiдео. Дякую, що подiлилися частинкою сiмейного життя;

Реакція доньки на мільйон.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула відпочивав з сім'єю в Дубаї. Він показав зворушливе фото з Соломією, яка була більш ніж задоволена відпочинком у теплих краях.