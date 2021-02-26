Успешный украинский шоумен и политик Сергей Притула решил развлечь 3-летнюю дочь Соломию. Он показал ей фокус и снял невероятные эмоции девочки на видео, которое разорвало сеть.

Знаменитый украинский телеведущий и политик Сергей Притула решил порадовать 3-летнюю дочь Саломею. Реакция дочери умилила сеть.

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Новое видео Сергея Притулы

Шоумен показал дочери "фокус". Он налил в бокал воду доверху. Затем положил сверху две салфетки и перевернул бокал. Вода не вылилась, что очень удивило 3-летнюю Соломию. Ее милая реакция взбудоражила поклонников. Видео менее чем за час набрало 100 тысяч просмотров.

Сергей Притула поделился, что часто просматривает интернет, чтобы найти что-то такое, чтобы порадовать детей. Он признался, что хоть дочь больше похожа на жену, однако некоторые черты характера точно переняла от звездного отца.

Я тоже с недоверием и некоторым страхом отношусь к чему-то новому и незнакомому в жизни. Но тот конгломерат эмоций, которые промелькнули на лице Соломийки, стоит, чтобы делать и дальше подобные эксперименты,

– написал Сергей Притула.

Реакция сети

Видео с шоуменом и его дочерью умилило поклонников. Об этом они написали в комментариях:

Реакция ребенка – вместо тысячи слов;

Такая милая девочка;

Маленькая красавица;

Как перестать смотреть?;

5 раз смотрю на "конгломерат эмоций";

Реакция дочери бесценна;

Побольше бы таких обычных, не инстаграмно-постановочных видео. Спасибо, что поделились частичкой семейной жизни;

Реакция дочери на миллион.

Напомним, недавно Сергей Притула отдыхал с семьей в Дубае. Он показал трогательное фото с Соломией, которая была более чем довольна отдыхом в теплых краях.