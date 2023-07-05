Нікітюк чи Фреймут: Сергій Притула зізнався, з ким було найкраще працювати на шоу "Хто зверху?"

Сергія Притулу вважають легендою українського телебачення. Раніше він був крутим телеведучим, але тепер завершив кар’єру в шоу-бізнесі. Проте волонтер досі з теплом згадує шоу "Хто зверху?", яке вів майже 10 років. Тепер Притула зізнався, з якою ведучою йому було найкраще працювати.

За 10 років разом із Сергієм Притулою на знімальному майданчику "Хто зверху?" працювало чимало зіркових ведучих – Оля Фреймут, росіянка Катерина Варнава та Леся Нікітюк. У новому інтерв'ю волонтер зізнався, з ким йому було найкраще зніматися.

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Сергій Притула спочатку віджартувався, що, він був не лише ведучим, а й шеф-редактором, який роздавав усім завдання. Згодом він таким зізнався, з ким йому було найкомфортніше працювати.

За його словами, найкращою ведучою для нього була Леся Нікітюк. Лише вона, на його думку, найкраще впоралась із роллю ведучої.

З усіма було по-різному. Але, мабуть, Леся Іванівна. Все ж таки найкрутіша синергія була в кадрі, тому що людина максимально була собою, а не вигадана кимось,

– заявив Притула.



Сергій Притула з Лесею Нікітюк / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що зараз місце ведучого у шоу "Хто зверху?" зайняв блогер Богдан Шелудяк, який працює в парі з Нікітюк. Сама ж Леся вже не раз заявляла, що Сергій Притула був найкращим ведучим і його замінити неможливо.

Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Притулою: відео

До слова, раніше Сергій Притула в інтерв'ю подрузі Маші Єфросиніній зі сльозами на очах заявив, що ніколи не повернеться до розважального телебачення. За його словами, після війни він вже не зможе заходити в кадр на абсолютному позитиві.