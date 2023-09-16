Підривала д*пи росіян, – Сергій Притула з гумором пояснив, за що засудили Єфросиніну в Росії
Джерело:Сергій Притула
Суд у Росії заочно засудив Машу Єфросиніну до 7 років колонії. Сергій Притула з гумором відреагував на вироки українській ведучій.
Волонтер Сергій Притула жартома перерахував "причини" за які в Росії заочно арештували українську телеведучу Машу Єфросиніну. Її засудили до 7 років колонії.
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Реакція Притули на вирок Єфросиніній
Організаторка катівень для православних младєнців і скрєпних бабушек! Штрикала в очі героїв новоросії статуеткою лєніна. Систематично підривала д*пи росіян! Терористка №1 по версії Колі Баскова! Маша "угроза национальной безопасности раиси" Єфросиніна!
– перерахував Сергій Притула.
Маша Єфросиніна у схожому стилі відреагувала на допис друга та процитувала колишню дружину Януковича: "Батя, я старалась!".
Як у Росії засудили Єфросиніну та що казала на це ведуча
- Ще у квітні 2023 року Басманний районний суд Москви порушив кримінальну справу проти Маші Єфросиніної у справі про "воєнні фейки". Росіяни взяли за докази публікації ведучої в інстаграмі. Тоді суд прийняв рішення заочно арештувати телеведучу.
- Днями ж суд у Москві засудив Машу Єфросиніну до 7 років колонії та заборонив їй вести сторінки в соцмережах на три роки через поширення воєнних "фейків".
- Єфросиніна лише висловила бажання посміятися з усіх комічних заочних вироків. Але вирішила звернутися до росіян. "Ми вам – вороги на покоління!.. Мені чхати на всі ці вироки! Знаєте чому? Бо я вільна: у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях! У своїй країні! А ви ні!" – підкреслила ведуча.