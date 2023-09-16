Підривала д*пи росіян, – Сергій Притула з гумором пояснив, за що засудили Єфросиніну в Росії

Суд у Росії заочно засудив Машу Єфросиніну до 7 років колонії. Сергій Притула з гумором відреагував на вироки українській ведучій.

Волонтер Сергій Притула жартома перерахував "причини" за які в Росії заочно арештували українську телеведучу Машу Єфросиніну. Її засудили до 7 років колонії.

До слова Люди роблять висновки, – Єфросиніна зізналася, що думає про Олега Винника та Влада Яму

Реакція Притули на вирок Єфросиніній

Організаторка катівень для православних младєнців і скрєпних бабушек! Штрикала в очі героїв новоросії статуеткою лєніна. Систематично підривала д*пи росіян! Терористка №1 по версії Колі Баскова! Маша "угроза национальной безопасности раиси" Єфросиніна!

– перерахував Сергій Притула.

Маша Єфросиніна у схожому стилі відреагувала на допис друга та процитувала колишню дружину Януковича: "Батя, я старалась!".



Скриншот з інстаграму

Як у Росії засудили Єфросиніну та що казала на це ведуча